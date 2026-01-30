Chi è Martina Valcepina mamma e regina dello short track alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina

Martina Valcepina, mamma e atleta, è la protagonista dello short track ai Giochi invernali. Da quindici anni rappresenta l’Italia sulla pista, dimostrando talento e determinazione. Con il suo stile silenzioso ma deciso, ha costruito una carriera di successo senza perdere di vista chi è davvero.

Martina Valcepina è il volto simbolo dello short track italiano degli ultimi quindici anni. Talento straordinario, leader silenziosa e atleta decisa, ha saputo costruire una carriera di altissimo livello senza mai rinunciare alla sua identità. Il suo nome è legato indissolubilmente ai successi azzurri sul ghiaccio, tanto da essere diventata un punto di riferimento per intere generazioni di pattinatori. Chi è Martina Valcepina, la carriera e le vittorie. Martina Valcepina nasce il 4 giugno 1992 a Sondalo, in provincia di Sondrio, nel cuore della Valtellina. Cresce sportivamente a Bormio dove si avvicina allo short track in tenera età, mostrando da subito doti tecniche e caratteriali fuori dal comune.

