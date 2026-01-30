Chi è Kevin Warsh il nuovo presidente della Federal Reserve e perché Trump ha scelto lui

Kevin Warsh, 55 anni, è il nuovo presidente della Federal Reserve. È considerato vicino ai repubblicani e la nomina di Donald Trump ha fatto discutere. La scelta ha sorpreso alcuni esperti, perché Warsh ha avuto un ruolo importante nel settore economico e finanziario, ma non ha esperienza come governatore. Ora dovrà affrontare sfide importanti, tra tassi di interesse e mercato globale.

Kevin Warsh, economista di 55 anni considerato vicino ai repubblicani, sarà il nuovo presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Donald Trump lo ha scelto come successore di Jerome Powell, presidente della Fed che l'amministrazione ha attaccato per mesi. Se confermato dal Senato Warsh entrerà in carica il 15 maggio.

