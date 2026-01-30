Il Milan ha deciso di investire su Cissé, un giovane difensore del 2008, e ha speso uno slot da extracomunitario per portarlo in rosa. La dirigenza rossonera ha puntato su di lui dopo aver visto le sue ottime prestazioni al Mondiale Under 17 e aver valutato le qualità individuali e il costo contenuto. Ora il ragazzo si prepara ad affrontare la sua prima vera sfida in un grande club italiano.

Un nuovo Malick è pronto a sbarcare a Milano. Fa anche lui il difensore ma non è tedesco. Il Milan ha ormai chiuso per El Hadj Malick Cissé, centrale di difesa che arriva direttamente dalla Be Sport Academy di Dakar, moderno centro di formazione che da qualche anno collabora anche con il Barcellona. L'idea è di fargli le visite mediche tra domani e sabato. Cissé è un 2008 su cui il Milan ha voluto investire 750mila euro (parte fissa) per consegnarlo a Oddo in Milan Futuro. Per Allegri, è presto. Cissé arriva dal Senegal e al Milan sarà il primo dei due extracomunitari tesserabili in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Cissé e perché il Milan spende uno slot da extracomunitario per un difensore del 2008

Nel 2008, il Milan si avvicinava a Malick Cissé, difensore senegalese in forza alla Be Sport Academy, partner del Barcellona.

Il Milan guarda al proprio settore giovanile e al progetto futuro con attenzione.

