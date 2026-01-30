Chelsea-West Ham sabato 31 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte a Stamford Bridge

Dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, il Chelsea riceve in casa il West Ham. La partita di sabato 31 gennaio alle 18:30 si presenta già aperta a gol da entrambe le parti, con le formazioni ufficiali pronte e i pronostici che puntano a un match combattuto. Gli Hammers cercano di risalire la china, mentre i Blues vogliono confermare il momento positivo.

Dopo la vittoria contro il Napoli al “Maradona”, la quarta di fila tra campionato e Champions League, il Chelsea, che andrà direttamente agli ottavi della competizione europea più importante, ospita in West Ham redivivo, per il quale erano già partite le prime note del più celebre dei Requiem, ma che i tifosi degli Hammers sperano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Dopo la vittoria al “Maradona”, il Chelsea riceve il West Ham a Stamford Bridge.

Sabato 31 gennaio alle 18:30 il Chelsea riceve il West Ham in un match che potrebbe decidere molto per entrambe le squadre.

