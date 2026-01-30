Chelsea-West Ham sabato 31 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a Stamford Bridge

Dopo la vittoria al “Maradona”, il Chelsea riceve il West Ham a Stamford Bridge. La partita di sabato sera si presenta come un match importante, con entrambe le squadre che cercano i tre punti. Il Chelsea, forte di quattro vittorie di fila tra campionato e Champions League, punta a confermarsi in casa. Il West Ham, che ha ritrovato fiducia, spera di mettere in difficoltà i padroni di casa e di portare a casa un risultato positivo. La sfida promette gol e spettacolo.

Dopo la vittoria contro il Napoli al "Maradona", la quarta di fila tra campionato e Champions League, il Chelsea, che andrà direttamente agli ottavi della competizione europea più importante, ospita in West Ham redivivo, per il quale erano già partite le prime note del più celebre dei Requiem, ma che i tifosi degli Hammers sperano.

