Che fine ha fatto il pinguino del meme

Negli ultimi giorni sui social circolano molte immagini di un pinguino di Adelia che corre lontano dalla colonia, verso le montagne. Le foto mostrano un esemplare giovane che si allontana, lasciando tutti senza sapere cosa stia facendo. La scena ha suscitato curiosità e preoccupazione tra gli amanti degli animali, perché il pinguino sembra aver abbandonato il suo habitat naturale senza una spiegazione chiara. Al momento, non ci sono notizie ufficiali sulle cause di questo comportamento, ma la sua fuga ha fatto discutere molti appassionati e ricercatori.

Negli ultimi giorni i social sono pieni delle immagini di un piccolo esemplare di Pinguino di Adelia che corre verso le montagne invece che verso la sua colonia. Ve lo diciamo subito: all'origine del gesto non c'è lo spirito di avventura.

