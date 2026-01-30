Che fine fanno gli insetti d’inverno

Arrivato il freddo, molti insetti si rifugiano sotto corteccia o nel terreno, cercando di resistere alle basse temperature. Alcuni entrano in uno stato di ibernazione, altri trovano riparo in luoghi caldi o si riducono al minimo le attività. La loro sopravvivenza dipende da strategie adattate nel corso dei secoli, e ogni anno si ripropone la stessa sfida: superare il gelo.

D’inverno non ronza una mosca, non canta una cicala, non ci sono falene che di notte costellano le luci dei lampioni o formiche che provano a colonizzarci la dispensa, e le punture di zanzara sono molto più rare. Sembra che gli insetti siano spariti, che il freddo li abbia sterminati tutti. Eppure non appena le giornate inizieranno ad allungarsi e a scaldarsi torneranno a farci compagnia, in modi più o meno molesti. Ancora una volta, miliardi e miliardi di insetti avranno superato la loro prova più grande: sopravvivere al gelo invernale. Lo fanno in modi creativi e spesso sorprendenti. Gli insetti sono infatti ectotermi, cioè la loro temperatura corporea dipende da quella dell’ambiente esterno, e non possono regolarla internamente come facciamo noi o gli altri animali “a sangue caldo”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

