Che cosa è l’ECMO la macchina che può salvarci dall’infarto

Da panorama.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il cuore si ferma o i polmoni non riescono più a ossigenare il sangue, i medici intervengono con l’ECMO, una macchina che può salvare vite. In questi casi, ogni secondo conta e l’uso di questa tecnologia diventa determinante per mantenere in vita i pazienti più gravi.

Quando il cuore si ferma o i polmoni non riescono più a ossigenare il sangue, il tempo diventa il nemico da battere. E a volte l’ostinazione dei medici, supportati dalla tecnologia più evoluta, ha la meglio. È ciò che raccontano due storie recenti, diverse per contesto ma unite dallo stesso macchinario salvavita: l’ECMO, ossigenazione extracorporea a membrana. A Palermo, all’ospedale Civico una ragazza di 19 anni è sopravvissuta a un arresto cardiaco grazie a un massaggio cardiaco prolungato per quasi due ore e al ricorso tempestivo alla circolazione extracorporea, che ha permesso di mantenere in vita gli organi vitali mentre i medici lavoravano per individuarne e trattarne le cause. 🔗 Leggi su Panorama.it

che cosa 232 l8217ecmo la macchina che pu242 salvarci dall8217infarto

© Panorama.it - Che cosa è l’ECMO, la macchina che può salvarci dall’infarto

Approfondimenti su ECMO Macchina

Il piccolo stage che può salvarci

Il coach poi ribadisce: "Dobbiamo salvarci, è l’unica cosa che conta». Williams: "Gara molto difficile». Priftis: "Giornata storta al tiro»

In un contesto di sfide sportive, le dichiarazioni dei protagonisti riflettono le difficoltà e l’impegno di ciascuna squadra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su ECMO Macchina

Argomenti discussi: Anatomia dell’Ice: cos’è l’agenzia, chi è l’uomo forte Bovino (e cosa dicono i colleghi); Virus Nipah in India, gli esperti: 'No allarmismi'. Di cosa si tratta; Che cosa è l'Ice, un esercito di agenti a caccia di migranti; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY.

che cosa è lCanone Rai 2026, c'è tempo fino al 2 febbraio per chiedere l'esenzione: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Canone Rai 2026, c'è tempo fino al 2 febbraio per chiedere l'esenzione: cosa sapere ... tg24.sky.it

Auto, macchinari, vino, olio: cosa prevede l’accordo Ue-India? E quanto scendono i dazi?Nel 2024 l’interscambio tra Ue e India di beni e servizi ha raggiunto i 180 miliardi di euro, secondo la Commissione. L’interscambio con l’Italia si attesta intorno ai 14 miliardi di euro, secondo ... corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.