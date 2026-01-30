Quando il cuore si ferma o i polmoni non riescono più a ossigenare il sangue, i medici intervengono con l’ECMO, una macchina che può salvare vite. In questi casi, ogni secondo conta e l’uso di questa tecnologia diventa determinante per mantenere in vita i pazienti più gravi.

Quando il cuore si ferma o i polmoni non riescono più a ossigenare il sangue, il tempo diventa il nemico da battere. E a volte l’ostinazione dei medici, supportati dalla tecnologia più evoluta, ha la meglio. È ciò che raccontano due storie recenti, diverse per contesto ma unite dallo stesso macchinario salvavita: l’ECMO, ossigenazione extracorporea a membrana. A Palermo, all’ospedale Civico una ragazza di 19 anni è sopravvissuta a un arresto cardiaco grazie a un massaggio cardiaco prolungato per quasi due ore e al ricorso tempestivo alla circolazione extracorporea, che ha permesso di mantenere in vita gli organi vitali mentre i medici lavoravano per individuarne e trattarne le cause. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Che cosa è l’ECMO, la macchina che può salvarci dall’infarto

