Che c' è | a Firenze un nuovo sito per gli appassionati di cinema

Firenze, 30 gennaio 2026 – "Allora, ci vediamo un film?". Minimale, autogestita, priva di pubblicità, la nuova piattaforma rivolta al pubblico fiorentino si apre con la domanda che tutti i cinefili si pongono quotidianamente: si chiama "Che c'è" ed è un portale unico nel panorama locale. Eppure, la sua gestazione è figlia di una storia che parte da lontano, a Budapest per la precisione, dove la trentenne Julia Rudas ha cominciato a lavorare nella produzione cinematografica, la sua passione sin dall'adolescenza: dopo le scuole superiori, una vita da giramondo, che l'ha portata a Londra, e poi a Firenze, la città in cui venne per la prima volta in vacanza, ed ora risiede in pianta stabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
