Champions | Spalletti ritrova Osimhen l’Inter evita Mourinho

A Nyon sono stati sorteggiati gli incontri dei playoff di Champions League. L’Inter evita Mourinho e si prepara a sfidare una squadra sconosciuta, mentre Spalletti può contare di nuovo su Osimhen. Le partite si giocheranno tra due settimane, e i tifosi aspettano con ansia di scoprire i prossimi avversari.

A Nyon sono andati in scena i sorteggi per scoprire le squadre che si affronteranno ai Playoff di Champions. Ecco gli accoppiamenti. Champions, ecco gli accoppiamenti per i playoff. Benfica – Real Madrid Bodø Glimt – Inter Monaco – Psg Qarabag – Newcastle Galatasaray – Juventus Bruges – Atletico Madrid Olympiacos – Bayer Leverkusen Borussia Dortmund – Atalanta Le regole dei playoff. I club classificati dal 9° al 16° posto accedono ai playoff come teste di serie, mentre quelli dal 17° al 24° posto partecipano come non teste di serie. Ogni club testa di serie sarà abbinato, tramite sorteggio, a un club non testa di serie secondo questo schema: 9° o 10° contro 23° o 24°, 11° o 12° contro 21° o 22°, 13° o 14° contro 19° o 20°, 15° o 16° contro 17° o 18°. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Champions: Spalletti ritrova Osimhen, l’Inter evita Mourinho Approfondimenti su Champions Playoff Champions, Juve contro il tabù Benfica. Spalletti per disinnescare la "furbata Mourinho" La Juventus affronta il Benfica in una sfida valida per la Champions, con l’obiettivo di superare un tabù storico. Mourinho: “Inter contro ai playoff? È candidata alla vittoria della Champions” Mourinho non ha nascosto il suo ottimismo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Champions Playoff Argomenti discussi: Spalletti gela Del Piero in tv: Non ci sono spunti per parlare | Libero Quotidiano.it. Pagina 0 | Juve-Galatasaray in Champions? Osimhen, Icardi, l'ex e tante facce da Serie A ricordando la neve...I bianconeri potrebbero sfidare i turchi ai playoff e gli intrecci tra le squadre sono molti: dal legame dei bomber con Spalletti a un ricordo amaro per la Vecchia Signora ... tuttosport.com Spalletti ha ridato identità e cuore alla Juventus, ma gli manca un vero centravanti: dategli un Osimhen!Il tecnico toscano in tre mesi ha ridisegnato la Juventus, ma per completare il quadro gli manca una punta centrale di ruolo ... msn.com Champions: Spalletti ritrova #Osimhen, l’#Inter evita #Mourinho I sorteggi per i Playoff #Champions: l'#Atalanta becca il Borussia Dortmund e l'#Inter il Bodo Glimt. Spiccano Real Madrid-Benfica e derby francese tra Monaco e Psg https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com facebook La media di Spalletti in Champions League con la Juventus è di 2,20 punti a partita (3 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte) La media di Spalletti in Champions col Napoli scudettato è di 2,20 punti a partita (7 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte) La media di Conte in CL x.com

