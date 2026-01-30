Champions | sorteggi playoff all' Atalanta l' avversario peggiore

Questa sera sono stati sorteggiati gli ottavi di Champions League. L’Atalanta si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund, avversario molto forte. La partita sarà difficile, ma i bergamaschi sono pronti a dare battaglia. Intanto, l’Inter sfida il Bodo Glimt e la Juventus il Galatasaray. Le sfide promettono spettacolo e colpi di scena.

AGI - Definiti gli accoppiamenti per i playoff per gli ottavi di Champions League: l' Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, la Juventus il Galatasaray e l'Atalanta avrà l'impegno più duro contro il Borussia Dortmund. I vantaggi e le altre sfide. Tutte le italiane avranno il ritorno in casa. Le altre sfide saranno Monaco-Psg, Benfica-REal Madrid, Qarabag-Newcastle e Olimpiacos-Leverkusen. Andata il 17 e 18 febbraio, ritorno il 24 e 25 febbraio. 🔗 Leggi su Agi.it

Oggi si sono svolti i sorteggi dei playoff di Champions League 202526.

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

Argomenti discussi: Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; Spareggi Champions: dove vedere il sorteggio; Sorteggio Playoff Champions League 2025/26: quando e dove si svolge, squadre qualificate e come funziona; La guida al sorteggio dei playoff di Champions.

Champions League, sorteggi playoff: Inter contro il Bodo, Juventus contro il Galatasaray. Per l'Atalanta il Borussia DortmundSi chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Avanzano nella competizione Inter, Juventus e Atalanta, mentre si ferma il Napoli (eliminato ... ilmessaggero.it

Sorteggi Champions League diretta: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoffDa Nyon le tre italiane rimaste scopriranno le loro avversarie nel prossimo turno: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

