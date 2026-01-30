Champions | sorteggi playoff all' Atalanta l' avversario peggiore
Questa sera sono stati sorteggiati gli ottavi di Champions League. L’Atalanta si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund, avversario molto forte. La partita sarà difficile, ma i bergamaschi sono pronti a dare battaglia. Intanto, l’Inter sfida il Bodo Glimt e la Juventus il Galatasaray. Le sfide promettono spettacolo e colpi di scena.
AGI - Definiti gli accoppiamenti per i playoff per gli ottavi di Champions League: l' Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, la Juventus il Galatasaray e l'Atalanta avrà l'impegno più duro contro il Borussia Dortmund. I vantaggi e le altre sfide. Tutte le italiane avranno il ritorno in casa. Le altre sfide saranno Monaco-Psg, Benfica-REal Madrid, Qarabag-Newcastle e Olimpiacos-Leverkusen. Andata il 17 e 18 febbraio, ritorno il 24 e 25 febbraio. 🔗 Leggi su Agi.it
