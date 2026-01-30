Champions League sorteggiati i playoff | Inter Juventus e Atalanta scoprono le avversarie Replay per Mourinho

Sono stati scelti gli accoppiamenti per i playoff della Champions League. Inter, Juventus e Atalanta scoprono le loro avversarie e si preparano alle sfide in andata e ritorno. Le otto vincenti passeranno agli ottavi, dove troveranno le prime classificate, già qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff della Champions League di calcio, il turno riservato alle squadre classificate dal nono al 24mo posto nel girone unico: si disputeranno dei match in modalità andata-ritorno, le otto vincitrici si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incroceranno le prime otto classificate, già ammesse alla fase a eliminazione diretta. L'Inter ha pescato il BodoGlimt, la Juventus dovrà vedersela con il Galatasataray e l'Atalanta affronterà il Borussia Dortmund: le tre squadre italiane giocheranno il match d'andata in trasferta e dunque avranno il vantaggio teorico del ritorno casalingo.

