Champions League i playoff | le avversarie di Inter Juventus e Atalanta

La Champions League 20252026 entra nella fase più calda. A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei playoff, che decidono le ultime qualificate per la fase a gironi. Le partite si giocheranno in partite di andata e ritorno, e già si pensa alla finale di Budapest del 30 maggio, che mette in palio il titolo. Le squadre italiane, come Inter, Juventus e Atalanta, sono pronte a sfidarsi per passare il turno e avvicinarsi alla vittoria.

La Champions League 20252026 entra nel vivo. Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti dei playoff, primi match a eliminazione diretta verso la finale di Budapest del 30 maggio. Tre le italiane impegnate con Atalanta, Inter e Juventus che giocheranno il ritorno in casa in quanto teste di serie. Non c'è il Napoli, 30esimo nella fase campionato dopo la sconfitta interna all'ultimo turno contro il Chelsea. Le gare di andata si giocheranno il 17 e il 18 febbraio, mentre i ritorni sono in programma una settimana dopo. Il 27 febbraio l'urna regalerà invece gli accoppiamenti dell'intero tabellone, con il possibile cammino dagli ottavi di finale fino all'ultimo atto.

