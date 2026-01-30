Champions League ecco i sorteggi delle squadre italiane
Questa mattina a Nyon, in Svizzera, sono stati estratti i sorteggi dei playoff di Champions League. Le squadre italiane conoscono ora i loro avversari e si preparano a disputare le partite che decideranno chi accederà agli ottavi di finale. I sorteggi hanno aperto una fase interessante della competizione, con molte squadre pronte a dare battaglia.
A Nyon (Svizzera) è avvenuto il sorteggio dei playoff di Champions League. Le squadre vincenti approderanno agli ottavi di finale, con le altre già qualificate. Veniamo subito ai sorteggi delle squadre italiane. Borussia Dortmund- Atalanta Galatasaray- Juventus Bodo Glimt- Inter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
