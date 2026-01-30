Champions League 2025 26 – tabellone play off con Juventus Inter Atalanta – incroci e dirette TV

La Champions League 202526 entra nella fase dei playoff. Juventus, Inter e Atalanta sono le squadre italiane ancora in corsa. Le partite si svolgeranno a febbraio e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e Prime Video.

La Champions League 202526 entra nella fase spareggi con Juventus, Inter e Atalanta protagoniste a febbraio con dirette esclusive su Sky Sport e Prime Video.. Il tabellone della UEFA Champions League 202526 entra nel vivo, delineando un percorso ad alta tensione per le compagini europee che sognano la gloria continentale. Con la definizione degli accoppiamenti per gli spareggi della fase a eliminazione diretta, il calendario agonistico fissa i propri appuntamenti cruciali nelle settimane centrali di febbraio, quando la competizione passerà attraverso il suo primo, vero imbuto selettivo. Il sorteggio ha prodotto incroci di assoluto rilievo, costringendo anche alcune grandi storiche del calcio europeo a passare per le forche caudine dei play-off prima di poter accedere agli ottavi di finale, dove attendono le teste di serie già qualificate. Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: Bodø/Glimt - Inter, Galatasaray - Juventus, Borussia Dortmund - Atalanta

