La Juventus si prepara al match di ritorno contro il Galatasaray con la consapevolezza di affrontare una sfida molto dura. Damien Comolli, l’amministratore delegato del club turco, non ha nascosto la sua stima per la squadra italiana, parlando di un incontro che si preannuncia combattuto fino all’ultimo minuto. La partita, valida per il playoff di Champions, si gioca tra due formazioni determinate a passare il turno e a mettere in chiaro le proprie ambizioni europee.

La Juventus guarda al playoff di Champions League con rispetto e ambizione. Dopo il sorteggio che ha accoppiato i bianconeri al Galatasaray, arriva il commento di Damien Comolli, Chief Executive Officer del club. “Sapevamo già che sarebbe stata dura, a prescindere dall’avversario”, il messaggio. “Sarà entusiasmante andare a Istanbul: troveremo un’atmosfera incredibile. Affronteremo giocatori abituati a questo tipo di partite, che conoscono bene la Champions e anche la Juventus”. Poi l’equilibrio annunciato: “Sarà una sfida molto combattuta. Siamo felici di giocare il ritorno in casa e non credo ci sia una favorita: saranno due partite emozionanti”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Champions, Comolli: “Galatasaray-Juve sarà una sfida durissima”

La Juventus ha trovato il Galatasaray come avversario nei playoff di febbraio della Champions League 20252026.

