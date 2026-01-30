Cessione Lookman niente accordo tra Fenerbahce e Atalanta | tutti gli aggiornamenti

La trattativa tra Atalanta e Fenerbahçe per Ademola Lookman è improvvisamente rallentata. Le due squadre non sono ancora riuscite a trovare un accordo e, al momento, non c’è nessuna firma. I turchi continuano a cercare nuovi attaccanti, ma la cessione del giocatore inglese non è ancora definita. La fumata bianca sembra ancora lontana.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.