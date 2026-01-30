Cerri torna alla Juventus ora è anche ufficiale | sarà aggregato alla Next Gen di Brambilla

La Juventus ha annunciato ufficialmente il ritorno di Cerri. Il giocatore si unirà alla squadra e farà parte della Next Gen guidata da Brambilla. La società ha confermato la notizia, e ora si attende di vedere come si inserirà nel nuovo gruppo.

. Terminato anticipatamente il prestito al Bari. Leonardo Cerri torna alla Juventus, ora è anche ufficiale. Il centravanti classe 2003 rientra dal prestito al Bari e resterà per diventare il 'nuovo' rinforzo offensivo per la Next Gen di Brabilla. IL COMUNICATO – « Dopo la prima metà della stagione 20252026 trascorsa in prestito al Bari, in Serie B, Leonardo Cerri rientra alla base. L'attaccante classe 2003, dunque, torna alla Juventus. Dopo quella alla Carrarese – sempre nella serie cadetta – nell'annata 20242025, si chiude anche la sua seconda avventura in prestito, in questo caso in Puglia, con all'attivo dieci presenze e una rete, segnata alla sua terza apparizione con la squadra biancorossa. Approfondimenti su Cerri Juventus Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia del Livorno: «Un buon inizio di 2026. Giocare in casa loro è difficile per questo motivo» Alla vigilia della sfida contro il Livorno, l'allenatore della Juventus Next Gen, Brambilla, ha commentato il buon avvio del 2026. Juventus Next Gen Carpi 2-0: Puczka e Okoro trascinano i bianconeri al Moccagatta, Brambilla inizia alla grande il 2026 La Juventus Next Gen ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Carpi nella 20ª giornata di Serie C 202526, con Puczka e Okoro protagonisti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cerri Juventus Argomenti discussi: Mercato Cesena, per Cerri, manca l'ok dagli Usa. Sfuma Gunduz: va alla Juventus; Bari, doppia uscita: Kassama alla Juve Stabia, Cerri rientra alla Juventus; Juve, arriva il centravanti...Next Gen: il ritorno in bianconero e quella prima squadra già vissuta; Serie B. Juve Stabia, per l'attacco si valuta anche la pista Cerri. Bari, risolto il prestito di Cerri: l'attaccante torna alla JuventusDopo solo un gol, decisivo per la vittoria sul Padova per 2-1, in dieci presenze (ma appena 141 minuti in campo) l'esperienza di Leonardo Cerri. tuttomercatoweb.com Cerri lascia il Bari: l'attaccante torna alla JuventusLeonardo Cerri, attaccante 2003, lascia il Bari, club nel quale ha giocato in prestito dalla Juventus nella prima parte di stagione. Il sito della Lega Calcio ufficializza infatti il ritorno ... tuttojuve.com

