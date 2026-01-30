Centro Mobile di Raccolta e Riuso di Salerno Pulita | appuntamento in piazza Caduti di Brescia

Da salernotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, in piazza Caduti di Brescia, è arrivato il centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita. I cittadini hanno portato vecchi materiali per farli tornare utili, senza doverli buttare via. È un modo per riciclare e contribuire a mantenere pulita la città.

Fa tappa in piazza Caduti di Brescia, il centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita, il 31 gennaio mattina, consentendo ai cittadini di consegnare materiali ai quali dare una seconda vita. L’Associazione VOLA - Volontari per l'Ambiente - Delegazione Regione Campania raccoglierà, infatti.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Salerno Pulita

Salerno Pulita, ecco il nuovo calendario dei Centri Mobili di raccolta e riuso

Da gennaio, Salerno Pulita ripropone i Centri Mobili di raccolta e riuso, attivi ogni sabato dalle 9 alle 12,30 nei diversi quartieri della città.

Salerno pulita, il nuovo calendario dei centri mobili di raccolta

Dal 24 gennaio, tornano i centri mobili di raccolta di Salerno Pulita, attivi ogni sabato mattina nei quartieri della città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Salerno Pulita

Argomenti discussi: CENTRO MOBILE DI RACCOLTA E RIUSO: 31 GENNAIO A PASTENA; I CENTRI DI RACCOLTA E RIUSO MOBILI DIVENTANO ANCHE SOLIDALI: PRIMA TAPPA CON I PAPER BOYS; Maltempo, danni alla struttura del Centro Raccolta e Riuso: rinviata la tappa in via Irno; San Vito dei Normanni, al via la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata.

centro mobile di raccoltaPonte premiata per l’ambiente: finanziato il nuovo Centro di RaccoltaSimeone: Un risultato che nasce da scelte chiare e tanto lavoro ... msn.com

Salerno: rifiuti, oltre 3.500 utenti per il centro di raccolta mobileSe raggiungere i centri di raccolta comunale può rivelarsi per qualcuno, in particolare per le persone anziane, poco agevole, ecco che il centro di raccolta arriva nelle piazze della città. Essere ... ilmattino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.