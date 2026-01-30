Centro Mobile di Raccolta e Riuso di Salerno Pulita | appuntamento in piazza Caduti di Brescia

Questa mattina, in piazza Caduti di Brescia, è arrivato il centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita. I cittadini hanno portato vecchi materiali per farli tornare utili, senza doverli buttare via. È un modo per riciclare e contribuire a mantenere pulita la città.

Fa tappa in piazza Caduti di Brescia, il centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita, il 31 gennaio mattina, consentendo ai cittadini di consegnare materiali ai quali dare una seconda vita. L'Associazione VOLA - Volontari per l'Ambiente - Delegazione Regione Campania raccoglierà, infatti.

