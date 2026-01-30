Cento anni per nonna Cesira | festeggiata con amore da figli e nipoti

San Pietro Vernotico si ferma per festeggiare i cento anni di nonna Cesira. I figli e i nipoti le hanno fatto una grande sorpresa, portandola tra abbracci e sorrisi. La festa si è svolta tra ricordi, musica e tanta emozione, mentre lei si godeva l’affetto di tutti. Un compleanno speciale, che segna un secolo di vita e di storie da raccontare.

Nata a San Pietro Vernotico, dove è cresciuta e ha vissuto a lungo in via Pier Giovanni Rizzo, da un paio di anni vive a Lecce a casa di una figlia SAN PIETRO VERNOTICO - Un traguardo straordinario, fatto di sacrifici, amore e memoria: ieri, giovedì 29 gennaio, nonna Cesira Fusco ha festeggiato i suoi cento anni. Circondata dall’affetto della sua grande famiglia, ha ricevuto la visita istituzionale del vice sindaco di Lecce. Nata a San Pietro Vernotico, dove è cresciuta e ha vissuto a lungo in via Pier Giovanni Rizzo, è stata una bracciante agricola, donna forte e instancabile, esempio di dedizione al lavoro e alla famiglia.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Cesira Fusco

San Michele Salentino ha reso omaggio a Maria Antonia Cassese, nota come nonna Netta, in occasione del suo centesimo compleanno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cesira Fusco

Argomenti discussi: Forano in festa per i cento anni di nonna Dora Rinalduzzi; Casaglia: 100 anni per nonna Marcella Papa; Festa grande a Notaresco, Nonna Cesira festeggia cento anni; La grande festa per i 104 anni di nonna Onelia a Vasto e in Australia sua sorella ne festeggia 102.

Cento anni per nonna Cesira: festeggiata con amore da figli e nipotiNata a San Pietro Vernotico, dove è cresciuta e ha vissuto a lungo in via Pier Giovanni Rizzo, da un paio di anni vive a Lecce a casa di una figlia ... brindisireport.it

Cosenza festeggia Mafalda Corbelli: i cento anni di una vita da filmL’Amministrazione comunale di Cosenza, rappresentata dal consigliere Mimmo Frammartino, ha omaggiato la signora Mafalda Corbelli per il suo centesimo compleanno. cosenzapost.it

Roberto “El Polaco” Goyeneche compie oggi cento anni di eternità... V. https://youtu.be/_r2uJyX05xwsi=-EorGKDUA514QS2n #robertogoyeneche - facebook.com facebook