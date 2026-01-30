Centenario della Scuola di Brera | l’eredità artistica che continua a ispirare generazioni

Oggi gli Amici di Brera festeggiano il centenario della loro fondazione. Nati nel 1926 grazie a Ettore Modigliani, hanno accompagnato un secolo di storia dell’arte e della cultura a Milano. Per un intero secolo, questa associazione ha sostenuto e diffuso l’eredità artistica della scuola di Brera, rimanendo un punto di riferimento per generazioni di appassionati e artisti.

Gli Amici di Brera compiono cento anni. Nati nel 1926 su iniziativa di Ettore Modigliani, l’associazione ha attraversato un secolo di storia italiana, diventando un pilastro del patrimonio culturale milanese. Il suo obiettivo originario era chiaro: sostenere e arricchire le collezioni della Pinacoteca di Brera, un luogo che, sin dal suo fondamento, ha rappresentato un punto di riferimento per l’arte italiana. Il primo presidente, Luigi Alberico Trivulzio, contribuì in modo decisivo alla crescita delle raccolte, ma fu Modigliani a dare forma ideale e visionaria al progetto. Il suo impegno si svolse in un periodo complesso, segnato dalle leggi razziali del regime fascista, che costrinsero l’associazione a sospendere le attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

