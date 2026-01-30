La serata di sabato 31 gennaio al Safari Vivido si presenta come un evento da non perdere. Dalle otto di sera, il locale si trasforma con un’atmosfera animalier, mentre il pubblico assiste a una cena in canto che porta musica e spettacolo a tavola. Dopo la cena, il dj set accende l’ambiente, rendendo l’ultima notte di gennaio un momento di pura energia e divertimento.

L’ultima notte di gennaio merita qualcosa di indimenticabile. Sabato 31 gennaio Safari Vivido: atmosfera animalier e Cena in canto dalle ore 20, e un dj set che trasforma l’ultima notte del mese in pura energia. Per Info e prenotazioni347 2659882.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Vivido Cena

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ella Y Tu, Juan Manuel Lebron - Video

Ultime notizie su Vivido Cena

Argomenti discussi: Cena in canto al Vivido; L'ARTE DI CRESCERE: UNA CENA PER IL FUTURO; L'associazione Canto Rovesciato festeggia cinque anni dalla nascita; Reggio si affaccia a febbraio tra aperitivi roof top, Vinyl Market e mostre d'arte · ilreggino.it.

MI GARBA - SABATO 31 Gennaio IN TERRAZZA MARTINI (FI) Cena con buffet privato al vostro tavolo 25€ Cena Canto e Ballo Con James Hart Showman DJ SIMONE P. & SACCHI M. INGRESSO LIBERO dalle 22:30 Info e prenotazioni 351 8174457 - facebook.com facebook