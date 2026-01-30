Cena in canto al Vivido
La serata di sabato 31 gennaio al Safari Vivido si presenta come un evento da non perdere. Dalle otto di sera, il locale si trasforma con un’atmosfera animalier, mentre il pubblico assiste a una cena in canto che porta musica e spettacolo a tavola. Dopo la cena, il dj set accende l’ambiente, rendendo l’ultima notte di gennaio un momento di pura energia e divertimento.
L’ultima notte di gennaio merita qualcosa di indimenticabile. Sabato 31 gennaio Safari Vivido: atmosfera animalier e Cena in canto dalle ore 20, e un dj set che trasforma l’ultima notte del mese in pura energia. Per Info e prenotazioni347 2659882.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Cena InCanto al Vivido
