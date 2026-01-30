Celebrity americane in prima fila contro politiche migratorie rigide | chiamano in causa libertà e diritti umani

Nel gennaio 2026, molte star americane sono scese in piazza per protestare contro le politiche migratorie di Trump. Le celebrità accusano l’Ice di violare i diritti umani e di limitare la libertà. La protesta ha coinvolto attori, cantanti e influencer, che hanno usato i social per chiedere un cambiamento. La voce delle star si fa sentire forte, mentre il dibattito pubblico si infiamma.

Nel gennaio del 2026, un'ondata di protesta ha attraversato il mondo dello spettacolo statunitense, con numerose celebrità che hanno preso posizione contro le politiche migratorie dell'amministrazione Trump, in particolare quelle condotte dall'Immigration and Customs Enforcement (Ice). L'evento centrale è stato un summit a Washington DC, dove la rapper Nicki Minaj ha annunciato il proprio sostegno aperto al presidente, presentandosi con la "gold card" per l'immigrazione, un permesso riservato ai cittadini più ricchi che permette l'ottenimento immediato della cittadinanza. La sua dichiarazione, pronunciata con il presidente accanto, ha scatenato reazioni contrastanti, segnando una netta divergenza rispetto al resto del panorama artistico americano. È un fiume in piena quello che sta coinvolgendo le star americane nel prendere posizione contro la deriva autoritaria imposta da Trump agli Usa. L'ultima in ordine di tempi è Lady Gaga: "Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa per me estremam

