C' è un primo accordo per salvare i lavoratori di Woolrich | non ci saranno i trasferimenti unilaterali

La vicenda dei lavoratori di Woolrich si sblocca dopo settimane di tensione. È stato raggiunto un primo accordo che evita i trasferimenti unilaterali e protegge i dipendenti. Ora si lavora per garantire una transizione più sicura, dopo il passaggio di proprietà a BasicNet.

C'è una bozza d'accordo sulla vertenza Woolrich: i lavoratori dell'azienda saranno tutelati dopo la riorganizzazione del gruppo, in seguito al passaggio alla nuova proprietà BasicNet. Dopo una trattativa serrata, Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna annunciano la firma di un accordo. L'intesa sarà ora sottoposta alle assemblee dei dipendenti. L'accordo riguarda complessivamente 139 addetti di Woolrich Europe - 109 a Bologna e 30 a Milano - per i quali l'azienda aveva inizialmente comunicato il trasferimento unilaterale nella sede di Torino. Nell'accordo resta prevista la possibilità di un trasferimento nel capoluogo piemontese, opzione che sarà fortemente incentivata.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La crisi Woolrich mette in allarme i lavoratori bolognesi, con trasferimenti unilaterali considerati inaccettabili e il rischio di licenziamenti mascherati.

