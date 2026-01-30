C’è l’overbooking anche ai Giochi

Una settimana fa Philip Due Schmidt si sentiva pronto a vivere l’emozione dei Giochi, ma ora si trova tra i numeri cancellati e le iscrizioni sovrapposte. L’overbooking ha colpito anche questa edizione, lasciando molti atleti senza posto e con le speranze in sospeso. La confusione regna sovrana e la realtà si scontra con le aspettative di chi aveva sperato di competere.

Una settimana fa Philip Due Schmidt si sentiva olimpico. Oggi è solo un numero cancellato da una tabella, sconfitto dall'overbooking olimpico. Il pattinatore danese aveva fatto tutto ciò che lo sport chiede: risultati, tempi, sacrifici. Top 24 nella mass start, 5.000 metri sotto il limite. Qualificato. Eppure escluso. Colpa di un tetto massimo di 164 atleti e di un regolamento che, invece di premiare il merito, protegge i più forti politicamente. La sua storia pesa ancora di più se si guarda indietro: nel 2023 un attacco epilettico di 19 minuti, due giorni di coma, la riabilitazione, il ritorno al livello mondiale.

