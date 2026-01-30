La fiducia tra gli imprenditori marchigiani cresce, anche se i costi restano un problema. Roberto Cardinali, presidente di Confindustria Marche, dice che ci sono segnali positivi e che la Zona economica speciale potrebbe dare una spinta alle imprese nel 2026. Ma ancora molto dipende da come si riuscirà a contenere le spese.

ROBERTO Cardinali, presidente di Confindustria Marche, quali prospettive vede per le realtà associate nel 2026? "Vediamo dei segnali di miglioramento e una leva strategica sarà la Zes (Zona economica speciale, ndr). Una recente indagine elaborata intervistando i nostri imprenditori indica un aumento della percentuale di chi prospetta una crescita dell’attività produttiva, mentre si abbassa la quota di chi si aspetta una diminuzione". E tra i vari settori? "A livello settoriale registriamo un andamento positivo per alimentare, chimica e farmaceutica, apparecchi elettrici e cantieristica, mentre il dato più preoccupante è quello del sistema moda". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "C’è fiducia tra i nostri imprenditori. Ma i costi vanno ridotti"

Approfondimenti su Confindustria Marche

Dal 15 gennaio, l’arbitro assicurativo entra in funzione, offrendo un nuovo strumento di tutela per i clienti delle compagnie assicurative.

Dentis (Coripet) sottolinea l'importanza di garantire il 25% di PET riciclato nelle bottiglie, evidenziando la necessità di sanzioni per raggiungere efficacemente gli obiettivi nazionali di riciclo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Confindustria Marche

Argomenti discussi: Report DP World 2026 sul commercio internazionale: eppure c’è fiducia tra gli operatori; Fiducia / Quell’antico rischio di credere; A Roma le imprese sfidano la fine del Pnrr: Nel 2026 c’è ancora fiducia; Il Bari tra fiducia e realismo: lo spirito e la vittoria di Cesena non cancellano i limiti.

Primo giorno di saldi. C’è fiducia tra i negozianti. La critica: PosticipiamoliC’è chi sa già cosa comprare perché lo ha adocchiato le scorse settimane e spera di trovarlo a prezzo inferiore e chi si butta nella mischia per togliersi qualche sfizio, acquistando capi di cui non ... ilrestodelcarlino.it

Eppure c'è fiducia. Le reazioni all'incontro tra Trump e ZelenskyNessun accordo dall’incontro di Mar-a-Lago, ma Washington parla di passi avanti. L’Europa appoggia il tentativo americano e prepara il confronto sulle garanzie di sicurezza Sebbene l’incontro tra ... ilfoglio.it

Prossimità, servizio, fiducia: la password del successo del gruppo nato nell’Ennese: «Abbiamo avuto la fortuna di vedere i nostri figli portare avanti l’azienda con passione e grandi risultati» - facebook.com facebook

Bisseck: "Siamo contenti per questa gara. Siamo stati belli cattivi, forse potevamo fare meglio in fase offensiva, soprattutto io. Ma può capitare. Sono in fiducia, ogni tanto mi piace andare. Tante partite Quando giochi in una grande squadra così, è normale. No x.com