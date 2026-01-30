C’è fiducia tra i nostri imprenditori Ma i costi vanno ridotti

La fiducia tra gli imprenditori marchigiani cresce, anche se i costi restano un problema. Roberto Cardinali, presidente di Confindustria Marche, dice che ci sono segnali positivi e che la Zona economica speciale potrebbe dare una spinta alle imprese nel 2026. Ma ancora molto dipende da come si riuscirà a contenere le spese.

ROBERTO Cardinali, presidente di Confindustria Marche, quali prospettive vede per le realtà associate nel 2026? "Vediamo dei segnali di miglioramento e una leva strategica sarà la Zes (Zona economica speciale, ndr). Una recente indagine elaborata intervistando i nostri imprenditori indica un aumento della percentuale di chi prospetta una crescita dell’attività produttiva, mentre si abbassa la quota di chi si aspetta una diminuzione". E tra i vari settori? "A livello settoriale registriamo un andamento positivo per alimentare, chimica e farmaceutica, apparecchi elettrici e cantieristica, mentre il dato più preoccupante è quello del sistema moda". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

