Cavagna è salva ma le firme arrivano comunque a 20mila Grazie a tutti

I cittadini di Cavagna hanno dimostrato di non mollare. Nonostante la decisione del consiglio comunale di ieri sera a Lecco, che ha confermato la salvezza del paese nell’ambito della Variante di Pgt, le firme raccolte sono arrivate a 20mila. Molti hanno firmato per difendere Cavagna, e ora ringraziano tutti coloro che si sono impegnati in questa battaglia.

Come tutti sapete, ieri sera si è tenuto a Lecco il consiglio comunale durante il quale è stata decretata la "salvezza" di Cavagna nell'ambito della Variante di Pgt.La soluzione - zero edificabilità a Cavagna, con "decollo" altrove della volumetria - ha cercato di accontentare tutti gli attori di.

