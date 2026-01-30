Catherine O’Hara è morta a 71 anni | pioggia di tributi social dalla Hollywood che l’ha conosciuta e amata

La notizia della morte di Catherine O’Hara ha sconvolto Hollywood. L’attrice, conosciuta e amata da molti, si è spenta oggi a 71 anni nella sua casa di Los Angeles. I colleghi e fan stanno condividendo ricordi e tributi sui social, ricordando la sua carriera e la sua presenza unica sul grande e piccolo schermo.

Il mondo dello spettacolo piange Catherine O’Hara, attrice versatile e iconica che si è spenta oggi, venerdì 30 gennaio 2026, nella sua casa di Los Angeles all’età di 71 anni. La notizia ha scosso Hollywood e milioni di fan in tutto il mondo, che hanno conosciuto e amato il suo talento attraverso decenni di performance indimenticabili, dalla commedia brillante al dramma più toccante. O’Hara ha costruito una carriera straordinaria che ha attraversato generazioni e generi. Per molti italiani, resta indelebile il ricordo di Kate McCallister, la madre premurosa e disperata di Kevin in Mamma ho perso l’aereo e il suo seguito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

