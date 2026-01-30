Caterine O’Hara il messaggio di Macaulay Culkin | Mamma ci rivedremo

Macaulay Culkin ricorda con emozione Catherine O’Hara, scomparsa a 71 anni. L’attore ha scritto un messaggio in cui dice: “Mamma, pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più”. Culkin si è lasciato andare a parole sincere, dimostrando quanto fosse importante per lui l’attrice.

(Adnkronos) – "Mamma, pensavo avessimo tempo. Ne volevo di più". Macaulay Culkin dedica un messaggio commosso a Catherine O'Hara, l'attrice morta all'età di 71 anni. In carriera, O'Hara ha interpretato – tra i vari ruoli – quello di Kate McCallister, la mamma del piccolo Kevin – ovviamente Macaulay Culkin – in 'Mamma ho perso l'aereo',.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dopo oltre trent'anni di assenza dai riflettori e con un nome raddoppiato in modo simbolico, Macaulay Culkin si sta riaffacciando nel panorama pubblico.

