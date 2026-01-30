Catanzaro per la difesa arriva Fellipe Jack | c’è l’ok per il prestito dal Como

Il Catanzaro ha messo a segno un colpo importante in difesa. Hanno ottenuto il prestito secco di Fellipe Jack, il centrocampista italo-brasiliano del 2006 proveniente dal Como. Ora l’obiettivo è inserirlo subito in squadra e rafforzare la linea difensiva in vista delle prossime sfide.

Il Catanzaro ha ufficialmente chiuso il colpo in difesa con l’arrivo in prestito secco di Fellipe Jack, centrocampista italo-brasiliano classe 2006 in possesso del Como. L’operazione, portata a termine dal direttore sportivo Nicola Polito, risponde a un’esigenza strategica emersa dopo l’uscita di Bettella, che ha lasciato il reparto arretrato in una fase cruciale del campionato. L’assenza del giocatore ha reso necessario un rinforzo immediato, una necessità che l’allenatore Aquilani aveva già evidenziato in conferenza stampa prima della partita contro la Sampdoria, sottolineando la necessità di maggiore solidità in difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, per la difesa arriva Fellipe Jack: c’è l’ok per il prestito dal Como Approfondimenti su Catanzaro Como Colpo in difesa per il Forlì: dall'Entella arriva in prestito il difensore Luigi Palomba Il Forlì ha annunciato l’ingaggio di Luigi Palomba, difensore proveniente dalla Virtus Entella, in prestito fino al termine della stagione. Martina Viesti rientra al Como Women dal periodo di prestito all'Acf Arezzo Martina Viesti è tornata al Como Women, squadra di Serie A Femminile, dopo aver concluso il periodo di prestito presso l'ACF Arezzo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Catanzaro Como Argomenti discussi: Catanzaro, gara da 12,6 milioni per interventi di difesa costiera e scavo dei fondali; Lavori di completamento del porto di Catanzaro, al via la gara per la difesa costiera; Processo Bergamini, Corte d'Appello di Catanzaro rigetta richieste della difesa. La sorella emozionata: Oggi è una giornata di sole; Sampdoria solida ma spuntata, a Catanzaro è 0-0 come all’andata. Catanzaro, in arrivo un rinforzo per la difesa: è il centrale Jack dello SpeziaGli arrivi di Giovanni Bonfanti e Marco Ruggero, oltre a quello di un Leonardo Sernicola che può giocare anche da centrale, per rinforzare la difesa. tuttomercatoweb.com Catanzaro, per la difesa arriva Felipe Jack: c’è l’ok per il prestito dal ComoAlla vigilia del SudTirol il Catanzaro ha rimpolpato le fila del reparto portando a casa, con la formula del prestito secco, il brasiliano Fellipe Jack di proprietà del Como. catanzaroinforma.it Fellipe #Jack in prestito al #Catanzaro [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers #SerieB x.com Catanzaro, Preso il difensore Jack Felipe: Il Catanzaro, in attesa di capire il futuro di Alphadjo Cisse, chiude per il difensore su cui Polito si era messo alla ricerca dopo l’addio di Bettella. Il Catanzaro ha chiuso per Fellipe Jack. Il classe 2006 è di proprietà del facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.