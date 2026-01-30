Casting a Torino per tre film | si cercano un sosia Vittorio Gassmann ragazze con piercing e calciatori

A Torino si cercano attori e figuranti per tre nuovi film in fase di ripresa. Le selezioni sono aperte: vogliono un sosia di Vittorio Gassmann, ragazze con piercing e anche calciatori. Le candidature si possono presentare già da ora, perché le riprese inizieranno a breve. La città si prepara a diventare ancora una volta il set di produzioni cinematografiche importanti.

A febbraio, a Torino, non mancano le opportunità di casting, per le nuove produzioni che stanno per girare in città, supportate da Film Commission Torino Piemonte. Tra i requisiti l'età, dai 60 ai 70 anni, una somiglianza a Vittorio Gassman, che nell'annuncio viene specificata come "anche lontana", tono vocale profondo con buona dizione, esperienza in teatro o cinema. Le riprese si svolgeranno a Torino indicativamente nel mese di marzo. Trovate maggiori informazioni a questo indirizzo. Ci si può candidare a questo indirizzo, selezionando candidatura per progetto "Figli perduti". Infine, per la realizzazione del lungometraggio "Brianza", le cui riprese sono previste in Piemonte tra fine febbraio e fine marzo, la produzione cerca come figurazioni speciali:🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Torino Casting Casting a Torino, tutti i ruoli per il film "Un Eroe italiano": dove candidarsi A Napoli si gira il nuovo film con Riccardo Scamarcio: riprese alla Federico II, casting per studenti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Torino Casting Argomenti discussi: Cuori 3: il regista e il cast della Serie in anteprima venerdì 30 al Cinema Reposi di Torino; Casting figurazioni a Torino per il lungometraggio Figli perduti; Casting attrici principali a Torino per il lungometraggio THEM; I figli della scimmia: al via a Torino le riprese del lungometraggio diretto da Tommaso Landucci. Casting figurazioni per un nuovo film in Piemonte, si cercano giovani fra 18 e 30 anniCasting call rivolta ad aspiranti figurazioni per le riprese di un nuovo film in Piemonte. Il lavoro sarà retribuito. Ecco tutte le informazioni utili e come candidarsi. ticonsiglio.com Festival delle Nazioni. . L'ingresso in sala, il silenzio, la poesia. ª . Quando il teatro diventa magia. Città di Castello #festivaldellenazioni #vittoriogassmann #gassma - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.