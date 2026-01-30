Castellammare Micillo e Auriemma M5S | Commissione d’accesso piena collaborazione e confronto per il bene della città

A Castellammare di Stabia, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Micillo e Auriemma, hanno detto la loro sulla commissione d’accesso. Hanno ribadito di essere disponibili a collaborare e a confrontarsi, sottolineando che l’obiettivo è il bene della città. I pentastellati si sono inoltre distanziati dalla maggioranza, parlando di una fase nuova che mette al centro la legalità.

I pentastellati prendono le distanze dalla maggioranza Vicinanza: “Legalità al centro, ora si apre una fase nuova”. “Il Movimento 5 Stelle ha garantito con senso di responsabilità il proprio contributo all’attuale maggioranza consiliare, sostenendo in questi anni il percorso amministrativo guidato dal sindaco Luigi Vicinanza, nella consapevolezza della necessità di offrire stabilità e risposte concrete alla città. Quando sono emerse criticità politiche e giudiziarie, che oggi hanno condotto all’arrivo della Commissione d’accesso, abbiamo rappresentato al sindaco l’opportunità di valutare un passo indietro, rimettendo la parola ai cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

