Il difensore della Lazio, Romagnoli, ha deciso di non presentarsi agli allenamenti questa settimana. Vuole andare via e ha già fatto sapere di preferire l’offerta molto allettante dell’Al-Sadd. La società romana però non vuole cedere e si prepara a una possibile battaglia legale. Intanto, Romagnoli non è stato convocato per la partita di questa sera.

Alessio Romagnoli aspetta. Il difensore della Lazio non vuol rinunciare all’offerta dell’Al-Sadd. Ha saltato gli allenamenti in settimana: non è tra i convocati per la gara di questa sera all’Olimpico contro il Genoa. Domenica il club biancoceleste lo ha tolto dal mercato con un comunicato ufficiale. Sembrava ormai concluso il suo trasferimento in Qatar: sabato sera, al termine della gara di Lecce, Romagnoli commosso aveva salutato i tifosi biancocelesti. Per il 31enne centrale, in scadenza con la Lazio nel 2027, era ormai pronto un triennale da 6 milioni netti di euro a stagione. Con la Lazio un’intesa che con i bonus raggiungeva i 10 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso Romagnoli: salta gli allenamenti, vuole andar via, la Lazio dice no. Rischio battaglia legale

