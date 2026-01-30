Caso Parlato-Criscitiello | il Tribunale dà ragione a Sportitalia

Da napolipiu.com 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale ha deciso: Sportitalia ha ragione nel caso Parlato-Criscitiello. Dopo un anno di polemiche e tensioni, il giudice ha confermato che il licenziamento di Manuel Parlato in diretta televisiva fu legittimo. La vicenda, che aveva fatto molto discutere, si conclude con questa sentenza definitiva.

"> Si chiude definitivamente il caso legato al licenziamento in diretta televisiva di Manuel Parlato da Sportitalia, diventato un vero e proprio caso nazionale un anno fa. Il Tribunale ha infatti respinto il ricorso presentato dal giornalista napoletano contro la decisione presa dall’emittente, allora guidata da Michele Criscitiello. Il licenziamento risaliva a una puntata in cui Parlato aveva criticato l’atteggiamento ritenuto provocatorio di Tancredi Palmeri nei confronti dei tifosi del Napoli. Un episodio che scatenò un ampio dibattito mediatico e portò il giornalista a impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

caso parlato criscitiello il tribunale d224 ragione a sportitalia

© Napolipiu.com - Caso Parlato-Criscitiello: il Tribunale dà ragione a Sportitalia

Approfondimenti su Parlato Criscitiello

Manuel Parlato perde la causa contro Sportitalia e Michele Criscitiello: il Tribunale boccia il ricorso e gli addebita 6mila euro

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di Manuel Parlato contro Sportitalia e Michele Criscitiello.

Sportitalia, Criscitiello presenta la coppa d'Africa e parte il brano I Watussi: "È scorretto"

Durante la presentazione del palinsesto di Sportitalia per la Coppa d'Africa, Michele Criscitiello si è trovato coinvolto in una situazione imprevista: mentre spiegava gli appuntamenti, è partito il brano

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Parlato Criscitiello

Argomenti discussi: Criscitiello e la polemica sulla lotta scudetto: Attenzione, non giocheranno più in casa per un mese; Criscitiello: Milan avrà 3 trasferte consecutive. Questo non è normale…; Criscitiello: Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il...; Criscitiello: Gestione Vergara un fallimento! Gioca solo perché sono morti in 20!.

Manuel Parlato perde la causa contro Sportitalia e Michele Criscitiello: il Tribunale boccia il ricorso e gli addebita 6mila euroIl Tribunale di Milano rigetta il ricorso di Manuel Parlato: niente reintegro a Sportitalia dopo il licenziamento in diretta di Criscitiello ... fanpage.it

caso parlato criscitiello ilLicenziato in siretta, Manuel Parlato perde la causa con Michele CriscitielloCaso Parlato-Criscitiello: Tribunale di Milano dà ragione a Sportitalia e dichiara legittimo licenziamento in diretta. Rigettato il ricorso ... internapoli.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.