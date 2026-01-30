Caso Parlato-Criscitiello | il Tribunale dà ragione a Sportitalia

Il Tribunale ha deciso: Sportitalia ha ragione nel caso Parlato-Criscitiello. Dopo un anno di polemiche e tensioni, il giudice ha confermato che il licenziamento di Manuel Parlato in diretta televisiva fu legittimo. La vicenda, che aveva fatto molto discutere, si conclude con questa sentenza definitiva.

Si chiude definitivamente il caso legato al licenziamento in diretta televisiva di Manuel Parlato da Sportitalia, diventato un vero e proprio caso nazionale un anno fa. Il Tribunale ha infatti respinto il ricorso presentato dal giornalista napoletano contro la decisione presa dall'emittente, allora guidata da Michele Criscitiello. Il licenziamento risaliva a una puntata in cui Parlato aveva criticato l'atteggiamento ritenuto provocatorio di Tancredi Palmeri nei confronti dei tifosi del Napoli. Un episodio che scatenò un ampio dibattito mediatico e portò il giornalista a impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro.

