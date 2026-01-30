Caso Corona-Signorini l' Agcom indaga su Falsissimo per il codice di condotta degli influenceer

L’Agcom ha aperto un’indagine sul canale “Falsissimo” di Fabrizio Corona. La verifica riguarda il rispetto del codice di condotta degli influencer. La decisione arriva dopo le polemiche e le prese di posizione dell’Ordine dei Giornalisti. Le autorità vogliono capire se il canale viola le regole e come si comportano gli influencer in Italia.

Sono in corso verifiche sul canale web "Falsissimo" di Fabrizio Corona. Lo rende noto il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che nella seduta di giovedì 29 gennaio ha dato mandato agli uffici, "anche alla luce delle prese di posizione dell'Ordine dei Giornalisti e.

