Tra le indagini sul caso Corona e Signorini spunta un elemento inatteso: il ruolo di YouTube. Tra gli indagati ci sono anche manager di Google, la società che gestisce la piattaforma video. La procura sta esaminando alcuni dati e conversazioni registrate sulla piattaforma, che potrebbero essere chiave per capire meglio cosa sia successo. Gli investigatori vogliono capire se ci siano state manovre o omissioni che abbiano influenzato l’andamento dell’indagine o le accuse. La vicenda si fa sempre più complessa e il ruolo di YouTube rischia di diventare centrale nelle prossime settimane

Tra gli indagati nel caso Signorini - Corona ci sono anche dei manager di Google, società che gestisce YouTube. L'ipotesi di reato è quella di diffamazione in concorso con Fabrizio Corona: avrebbero permesso di pubblicare e tenere su YouTube le puntate di Falsissimo. Abbiamo rintracciato un caso simile che risale al 2006.

