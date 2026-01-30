Casertana il gol è diventato un tabù | nel mirino 2 attaccanti

La Casertana continua a non trovare la rete da ormai più di cinque partite. Gli attaccanti rossoblù faticano a segnare e il digiuno dura ormai 315 minuti. La squadra di mister Coppitelli deve trovare una soluzione al più presto per uscire da questa crisi offensiva.

La Casertana è alle prese con un problema sempre più evidente: il gol. Il reparto offensivo rossoblù è a secco da 315 minuti e i numeri iniziano a pesare come un macigno sul cammino della squadra di mister Coppitelli. I Falchetti hanno realizzato finora 32 reti in 23 partite, con una media di 1,39 gol a gara, dato identico a quello dell’Atalanta U23, attualmente però tredicesima in classifica. A preoccupare è soprattutto l’andamento recente: nel mese di gennaio sono arrivati appena due gol, entrambi nella gara contro l’Altamura, mentre nelle ultime tre uscite l’attacco non è riuscito a lasciare il segno.🔗 Leggi su Casertanews.it

