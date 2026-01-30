Casapound protesta a Montecitorio | Antifascisti mafia

Gli attivisti di CasaPound si sono radunati davanti a Montecitorio per protestare contro l’annullamento di una conferenza stampa. Il comitato “Remigrazione” ha chiamato a raccolta i suoi sostenitori, accusando gli antifascisti di essere come la mafia. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei passanti, con slogan e bandiere, mentre le forze dell’ordine monitoravano la situazione senza intervenire.

Il comitato “Remigrazione” guidato da CasaPound protesta a Montecitorio contro l’annullamento della conferenza stampa prevista per oggi e organizzata dal leghista Domenico Furgiuele. Incontro che avrebbe dovuto pubblicizzare la proposta di legge presentata dal comitato. L’occupazione della sala stampa della Camera da parte dei parlamentari di Avs, M5S e Pd ha di fatto impedito l’evento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

