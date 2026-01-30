Casapound protesta a Montecitorio | Antifascisti mafia

Gli attivisti di CasaPound si sono radunati davanti a Montecitorio per protestare contro l’annullamento di una conferenza stampa. Il comitato “Remigrazione” ha chiamato a raccolta i suoi sostenitori, accusando gli antifascisti di essere come la mafia. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei passanti, con slogan e bandiere, mentre le forze dell’ordine monitoravano la situazione senza intervenire.

Il comitato “Remigrazione” guidato da CasaPound protesta a Montecitorio contro l’annullamento della conferenza stampa prevista per oggi e organizzata dal leghista Domenico Furgiuele. Incontro che avrebbe dovuto pubblicizzare la proposta di legge presentata dal comitato. L’occupazione della sala stampa della Camera da parte dei parlamentari di Avs, M5S e Pd ha di fatto impedito l’evento. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Casapound protesta a Montecitorio: "Antifascisti mafia" Approfondimenti su Casapound Montecitorio Antifascisti contro Casapound. Guerriglia urbana a Genova | Foto CasaPound zittita in strada a Cagliari: «Dove sono gli antifascisti?». La risposta (inattesa) di una residente dal balcone – Il video Durante una manifestazione di CasaPound a Cagliari, i militanti hanno ripetutamente gridato lo slogan «Dove sono gli antifascisti?». Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Casapound Montecitorio Argomenti discussi: Caso Furgiuele: l'estrema destra entra a Montecitorio, scoppia la protesta politica; Fontana non ferma il leghista Furgiuele: naziskin alla Camera; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra; Opposizione: Offesa neonazisti alla Camera. Lega ci ripensi. Il presidente Fontana: Inopportuno. Casapound protesta a Montecitorio: Antifascisti mafia(LaPresse) Il comitato Remigrazione guidato da Casapound protesta a Montecitorio contro l’annullamento della conferenza stampa prevista per oggi ... stream24.ilsole24ore.com Casapound e skinheads in Parlamento, le opposizioni occupano la sala stampa della Camera: annullato l'evento sulla remigrazioneImpedire l'ingresso di nazisti nel palazzo, era il messaggio lanciato nelle scorse ore dal centrosinistra. I giornalisti sono stati fatti allontanare, Montecitorio ha confermato che la conferenza no ... today.it Nel settembre 2018 dei compagni antifascisti, al ritorno da una manifestazione di protesta contro le politiche dell’allora ministro dell’interno Salvini, subirono una gravissima aggressione di stampo squadrista da parte del gruppo di Casapound Bari. A quell’ag - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.