Casa superbonus | Trovare accordo per far proseguire i cantieri

La questione dei cantieri incompiuti legati al superbonus torna sotto i riflettori. Secondo l’Ance, ci sono ancora circa 40mila cantieri fermi in tutta Italia. Le difficoltà legate alle norme e ai ritardi rischiano di rallentare ulteriormente i lavori e di creare nuovi problemi alle famiglie e alle imprese. Le parti coinvolte cercano un accordo rapido per far ripartire i cantieri e mettere fine a questa emergenza.

Sono 40mila secondo l'Ance, l'associazione dei costruttori, i cantieri in Italia rimasti incompiuti per il pasticcio superbonus. Impalcature che rischiano di restare in piedi per anni perché dopo l'enorme speculazione e le tante truffe sul rimborso del 110 per cento, il Governo ha chiuso i cordoni della borsa. “Bisogna trovare una soluzione” ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ospite del convegno nazionale di Confedilizia, che si è tenuto nell'Hotel Excelsior di Napoli. “Ci sono una serie di situazioni con lavori sospesi - prosegue il primo cittadino - Vanno trovate formule negoziali per evitare che queste impalcature restino in piedi per anni come quelle del post-terremoto”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

