Casa di Comunità l' assessore Calcinaro in visita al cantiere | Si farà nei 600 giorni previsti

L’assessore Paolo Calcinaro ha visitato il cantiere della Casa di Comunità a Corinaldo. Ha confermato che l’opera si concluderà entro i 600 giorni previsti. Durante l’incontro, ha parlato anche di medici di Medicina Generale e di servizi di continuità assistenziale. Nessuna esitazione: tutto procede secondo i piani.

CORINALDO - Casa di Comunità, Medici di Medicina Generale e continuità assistenziale. Questi i temi affrontati dall’assessore Paolo Calcinaro a Corinaldo per incontrare giunta comunale, medici e Fondazione Santa Maria Goretti. Ad accoglierlo il sindaco Gianni Aloisi che in merito alla Casa di Comunità, nell’evidenziare il ritardo dell’avvio del cantiere, ha sottolineato la vicinanza della Regione e della direzione AST Ancona. “Attenzione – ha specificato il sindaco – confermata dalla folta presenza odierna nella nostra cittadina. Corinaldo ha un ruolo di prima linea per la “sanità territoriale” nella vallata, il nostro polo sanitario (RSA e residenza per anziani comprese) è al servizio di più comuni, la realizzazione e completamento delle strutture è più che necessaria”.🔗 Leggi su Anconatoday.it

L’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro, ha visitato ieri l’Inrca di Ancona, partecipando a un collegio di direzione con circa 100 presenti tra vertici e direttori.

