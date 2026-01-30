' Cartello autocarri' Cna | Dai giudici importanti risarcimenti per le imprese che hanno aderito all’azione risarcitoria

Alcune imprese di trasporto del nostro territorio hanno ottenuto risarcimenti dai giudici, grazie a una class action contro un cartello di produttori di camion. La causa riguarda un accordo tra le case costruttrici, che tra il 1997 e il 2011 hanno manipolato i prezzi dei veicoli, causando perdite economiche alle aziende di trasporto. Nei mesi scorsi, più di 600 imprese in tutta Italia hanno portato avanti questa azione, ottenendo ora risultati importanti in tribunale.

A distanza di dieci anni, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che, sebbene non sia ancora passata in giudicato, è già destinata a fare storia nel contenzioso antitrust italiano Nei mesi scorsi anche sul nostro territorio ha avuto i primi riscontri la class action intentata da 600 imprese in tutto il Paese contro il cartello di produttori di camion che, tra il 1997 ed il 2011 ha alterato i prezzi dei veicoli con conseguenti danni economici per le imprese di trasporto. Ben 46 imprese della provincia di Forlì-Cesena, infatti, si sono viste riconoscere nei mesi scorsi un indennizzo complessivo superiore ai 600.

