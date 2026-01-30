Carnevali alle porte di Roma | da Frascati a Maccarese un weekend di feste e sfilate

A Frascati e Maccarese, il Carnevale inizia con feste e sfilate. Le strade si riempiono di maschere e carri colorati, mentre le persone si preparano a vivere il weekend con allegria. Le piazze si animano già dal primo sabato di febbraio, segnando l’inizio di un periodo di eventi che durerà tutta la settimana.

Il primo weekend di febbraio segna l'avvio ufficiale del Carnevale in diversi comuni dell'area romana. Da domenica 1 febbraio, tra Castelli Romani e litorale, tornano sfilate, cortei mascherati, carri allegorici ed eventi per tutte le età, inaugurando un calendario di appuntamenti destinato a proseguire fino al Martedì Grasso. A Frascati si apre una delle manifestazioni più attese dei Castelli Romani. Il Carnevale di Frascati prenderà il via domenica mattina in Piazza San Pietro con la cerimonia simbolica della consegna delle chiavi della città a Re Pupone. A compiere il gesto sarà la sindaca Francesca Sbardella, dando ufficialmente il via a una serie di eventi che animeranno il centro cittadino fino al 17 febbraio.

