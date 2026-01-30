Carnevale di Viareggio | date programma biglietti bozzetti Cosa c’è da sapere

Il Carnevale di Viareggio sta per tornare. Le date ufficiali sono state annunciate e il paese si prepara a mettere in scena i suoi carri colorati e i grandi spettacoli. Migliaia di persone si stanno già organizzando per acquistare i biglietti e godersi i bozzetti che promettono di sorprendere. La tradizione si rinnova anche quest’anno, portando allegria e festa tra le strade di Viareggio.

Viareggo, 30 gennaio 2026 – L'attesa è finita: il Carnevale di Viareggio è pronto a far divertire visitatori da tutta Italia. Come sempre grande attesa per l'inizio dei corsi mascherati in questo 2026. Un programma ricchissimo, con tante feste e con ovviamente la sfilata dei carri, il momento più atteso. Al termine delle intense settimane, ci sarà la premiazione dei carri stessi. I bozzetti rivelano come sempre idee interessanti da parte dei carristi, che raccontano la cronaca e l'attuale fase politica e economica con i loro giganti di cartapesta. Gli ingredienti insomma ci sono tutti. Come sempre, Viareggio sarà pacificamente presa d'assalto da tanti visitatori.

