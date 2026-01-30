Carnevale di Castrovillari 2026 | tradizione e identità

Il Carnevale di Castrovillari torna a riempire le strade della città del Pollino con maschere, carri e tanta allegria. La 68ª edizione si terrà dal 7 al 17 febbraio 2026, portando ancora una volta in scena una tradizione che rappresenta l’anima più autentica del territorio. La festa, molto amata dai locali, richiama ogni anno visitatori da tutta la regione e non solo, pronti a immergersi in un clima di festa e colori.

Carnevale di Castrovillari, la festa che custodisce l’identità più autentica del Pollino. Il Carnevale di Castrovillari torna a illuminare la città del Pollino con la sua 68ª edizione, in programma dal 7 al 17 febbraio 2026. Una manifestazione che non è soltanto festa, ma patrimonio culturale, memoria collettiva e simbolo identitario di un territorio che, attraverso il Carnevale, racconta se stesso da quasi quattro secoli. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Castrovillari, guidata dal presidente Eugenio Iannelli e dalla direzione artistica di Gerardo Bonifati. Le sue radici affondano nel 1635, anno in cui venne rappresentata la farsa dialettale Organtino di Cesare Quintana durante i riti carnascialeschi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

