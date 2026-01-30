Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma | tutte le sfilate le date e gli eventi da non perdere

Il Carnevale 2026 si avvicina e a Roma e nel Lazio si preparano grandi feste. Le sfilate si terranno da gennaio a febbraio, con carri allegorici, maschere e feste di quartiere. Le strade si riempiranno di colori e allegria, pronti a divertire grandi e piccini.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l'elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all'uso. Roma e dintorni: gli eventi principali. Carnevale Tiberino. Una delle iniziative più originali della Capitale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdereDai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e ... funweek.it

Weekend Roma e Lazio 31 gennaio–1 febbraio 2026: sagre d’inverno, mostre, teatro e carnevaleGuida completa agli eventi nel Lazio il 31 gennaio e 1 febbraio 2026: sagre, mostre, teatro, musica e carnevali, provincia per provincia ... ilquotidianodellazio.it

Antrodoco (RI) - "Carnevale 'Ndreocano" 14 e 17 Febbraio 2026 https://www.viaggiesagre.it/sagre/lazio/febbraio/Antrodoco.html . . . #antrodoco #festa #tradizione #visitlazio #lazio #laziodascoprire #carnevale #febbraio #carnevale2026 - facebook.com facebook

Il #Carnevale arriva a #Ronciglione, in provincia di #Viterbo: dal 1 al 15/02 si alterneranno sfilate storiche, carri allegorici e tradizioni uniche al mondo tra le vie del borgo: visitlazio.com/eventi-lazio/a… Ig susannacastelnovo #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEt x.com