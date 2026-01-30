Le aziende del terziario in Lombardia continuano a puntare sulla sostenibilità. Quasi il 90% delle imprese, tra commercio, turismo e trasporti, ha investito negli ultimi tre anni in progetti green. Molte di loro prevedono di continuare su questa strada, con il 62% che ha in programma interventi di efficienza energetica, uso di materiali ecologici e mezzi a basso impatto nei prossimi due anni.

Le imprese del terziario lombarde investono sempre più in sostenibilità: quasi il 90% delle attività – dal commercio al turismo, dai servizi ai trasporti – ha investito negli ultimi tre anni in azioni e progetti green e il 62% prevede, nel biennio, interventi di efficienza energetica, di passare all’uso di materiali ecologici e di mezzi a basso impatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carlo Sangalli

Approfondimenti su Carlo Sangalli

Secondo Sangalli, i consumi in Italia mostrano segnali di ripresa, con un aumento della fiducia tra i consumatori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Carlo Sangalli su 50&Più

Ultime notizie su Carlo Sangalli

Argomenti discussi: Confcommercio. Ottant’anni di storia, festa con Carlo Sangalli; Confcommercio, 80 anni di storia tra memoria e futuro: targhe alle imprese e il saluto di Sangalli; Sangalli: consumi e fiducia in aumento, ora rafforzare crescita; Cesena, Confcommercio premia 90 imprese storiche: ecco chi sono.

Sangalli: consumi e fiducia in aumento, ora rafforzare crescitaRoma, 22 gen. (askanews) - 'Il risveglio dei consumi durante il Black Friday, il Natale e l'avvio dei saldi è certamente un segnale positivo ... notizie.tiscali.it

Carlo Sangalli: Manovra responsabile ma non basta, la detassazione sia per tutti. Spinta a competitività, consumi e investimentiRoma, 18 novembre 2025 – L’economia è sostanzialmente ferma anche se si intravede qualche segnale positivo – avvisa il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli –. I consumi, pur rimanendo deboli, ... quotidiano.net

Ho partecipato alla celebrazione degli 80 anni di Confcommercio, ospitata nella splendida cornice del Grand Hotel Da Vinci Alla serata è intervenuto il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, e sono state premiate le imprese storiche - facebook.com facebook