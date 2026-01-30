Carlo Conti Fabio Fognini e Daniele Pecci tra gli ospiti del weekend di Verissimo 31 gennaio – 1 febbraio

Carlo Conti, Fabio Fognini e Daniele Pecci sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo. La trasmissione, condotta da Silvia Toffanin, torna in onda sabato e domenica su Canale 5, portando interviste e chiacchiere con personaggi noti dello spettacolo e dello sport.

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio in onda su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del weekend 31 gennaio 1 febbraio. Sabato 31 gennaio alle ore 16.30: A Verissimo intervista, tra pubblico e privato, di una signora della musica italiana, Gigliola Cinquetti. Ospite anche Daniele Pecci, protagonista maschile della nuova serie Una nuova vita. E, sempre dalla serie di Canale 5, sarà presente con la sua storia l'attore Alessandro Tersigni. E ancora, le mille sfumature e l'ironia di Valeria Graci e il nuovo capitolo di vita di una splendida quarantenne: Thais Wiggers.

