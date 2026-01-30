caregiver familiari a roma la protesta contro il ddl locatelli

Caregiver familiari si sono radunati a Roma per protestare contro il DDL Locatelli. La manifestazione di ieri ha visto centinaia di persone sfilare davanti ai palazzi del governo, chiedendo attenzione e diritti. La loro presenza ha riacceso i riflettori su un tema troppo spesso ignorato, portando una voce forte tra le strade della capitale.

Caregiver familiari in piazza: il no al DDL Locatelli parte da Roma La mobilitazione del 27 gennaio a Roma ha portato sotto i palazzi del potere una parte d’Italia che troppo spesso resta invisibile. Migliaia di caregiver familiari hanno manifestato contro il DDL Locatelli, giudicato inadeguato a rispondere ai bisogni reali di chi assiste quotidianamente un familiare non autosufficiente. Non una semplice protesta, ma una richiesta collettiva di riconoscimento, diritti e dignità. Il nodo centrale è l’assenza di tutele previdenziali e di indennità specifiche. Il testo di legge, secondo i manifestanti, continua a considerare il caregiver come una figura marginale, ignorando il carico fisico, emotivo ed economico che grava sulle famiglie. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Gentilissima ministra Locatelli, nel disegno di legge sui caregiver familiari emergono alcune questioni che potrebbero richiedere una revisione.

Caregiver familiari in piazza a Roma il 27 gennaio 2026: protestano contro il Ddl Locatelli

Argomenti discussi: Caregiver familiari uniti in piazza a Roma per chiedere diritti e tutele; In piazza a Roma la protesta dei care giver; I caregiver familiari protestano a Roma per i diritti negati; Caregiver familiari in piazza e nelle istituzioni: da Chioggia a Roma la richiesta di diritti e riconoscimento.

