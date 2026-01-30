Gerry Cardinale ha concluso la ristrutturazione del prestito che nel 2022 aveva finanziato l’acquisto del Milan, chiudendo così l’era Elliott. La gestione operativa del club, però, rimane invariata.

Gerry Cardinale ha completato l’operazione di rifinanziamento del vendor loan con cui nel 2022 aveva sostenuto l’operazione di acquisto del Milan e chiude l’era Elliott. Un passaggio che si è delineato in questo inizio di 2026 grazie alla possibilità di trovare sul mercato condizioni più favorevoli di quelle garantite da Singer e una prospettiva temporale più a lungo termine rispetto alla precedente scadenza del 2028. La comunicazione ufficiale ha messo fine ai rumors che da settimane si stavano susseguendo e ha chiarito anche che, nonostante l’addio di Elliott e l’ingresso come finanziatore di Comvest Credit Partners, a livello di management operativo non cambierà nulla nella gestione del club. 🔗 Leggi su Panorama.it

Cardinale chiude l'era Elliott nel Milan (ma il management operativo rimane lo stesso)

Cardinale si avvicina a restituire il prestito di oltre 500 milioni di dollari a Elliott, con l’obiettivo di acquisire il Milan.

