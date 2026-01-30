Carcere di Torino Vallette nel caos | due aggressioni nelle sezioni maschile e femminile tra lanci di escrementi e incendi appiccati

Nel carcere di Torino Vallette sono scoppiati due momenti di tensione nel giro di poche ore. Nella sezione femminile, una detenuta ha scatenato il caos, scagliando feci contro un agente e provocando disordini. Nella stessa giornata, anche nelle sezioni maschile sono stati segnalati alcuni episodi di aggressione e incendi. La situazione resta sotto controllo, ma il disagio tra le mura della struttura è evidente.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, una detenuta ristretta nella seconda sezione del padiglione femminile del carcere delle Vallette a Torino ha messo a soqquadro l’intera sezione, creando forte tensione e disordini e arrivando a scagliare feci all’indirizzo di un’agente di polizia penitenziaria, che fortunatamente è riuscita a evitarle. Ha poi imbrattato i blindi della sezione con escrementi e sporcato di urina i corridoi. Si tratta della stessa detenuta che lo scorso mese di dicembre aveva aggredito una vice-ispettrice e un’altra agente. A rendere noto l'episodio è l'Osapp, sindacato di polizia penitenziaria.🔗 Leggi su Torinotoday.it

